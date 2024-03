Korte feestnacht voor Hannes Van Der Bruggen door opvallend probleem: "Heel slechte timing"

Cercle Brugge plaatste zich dankzij een zege tegen RWDM en de resultaten van de concurrenten voor de Champions' Play-offs. Voor Hannes Van Der Bruggen zat er echter geen feestnacht in.

Cercle Brugge kwam vroeg op voorsprong tegen RWDM en dook zo al meteen de top zes in. Ze gingen er niet meer uit dankzij het gelijkspel van Racing Genk en de nederlaag van KV Mechelen.

Het feestje barstte meteen los na het laatste fluitsignaal. Want Cercle Brugge sluit de reguliere competitie af als vijfde. Een mooie beloning voor een jaar lang werken van de jongens van Miron Muslic.

Mondeling examen voor Van Der Bruggen

De Oostenrijkse coach gaf zijn spelers drie dagen vrij en dus konden de spelers de feestnacht induiken. Al zat Hannes Van Der Bruggen wel met een ethisch dilemma. Hij had maandagochtend om 8u30 examen.

"Ik heb mondeling examen ethiek en deontologie in Brussel. Ik ga goed mijn tanden moeten poetsen. Het is heel slechte timing. Ik had mijn papieren wel mee op hotel, dus ik heb nog een beetje kunnen studeren."

Van der Bruggen deed zijn interviews bij ons met een cola in zijn hand. Toen Miron Muslic voorbij kwam om naar de persconferentie te gaan, kon hij het niet laten. "Hannes, je bent hier te oud voor, je hebt wat bier nodig."