Vanhaezebrouck doet knieval om mogelijke schorsing te ontlopen, maar deelt nog even uit aan bondsprocureur

Hein Vanhaezebrouck moest vandaag voor de Disciplinaire Raad verschijnen. Al gebeurt dat tegenwoordig online via de webcam.

De camera van de laptop van Hein Vanhaezebrouck gaf niet thuis, waardoor de trainer van KAA Gent de verbinding maakte via de computer van zijn dochter.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen vroeg een schorsing van één speeldag effectief en eentje voorwaardelijk voor de uitspraken van Vanhaezebrouck over scheidsrechter Wesli De Cremer. Vanhaezebrouck had gezegd dat de scheids niet klaar was voor de match Standard-Gent.

Na de wedstrijd werd er stevig over en weer geroepen tussen Verhaegen en Vanhaezebrouck en de bondsprocureur zette die toon ook verder tijdens de zitting.

Betere zaken te doen

“Waarom schoffeert de heer Vanhaezebrouck mensen, stelt hij ze bewust in een negatief daglicht?”, klonk het onder andere, zo citeert Het Laatste Nieuws. “De heer Vanhaezebrouck heeft bewust of onbewust de grenzen afgetast. Hij miskent de grenzen van de vrijheid van meningsuiting De eer en de goede naam van scheidsrechter Wesli De Cremer zijn gekrenkt.”

Vanhaezebrouck maakte een wegwerpgebaar en wees erop dat hij met slechts twee gele kaarten als trainer tot de beste leerlingen van de klas behoort.

“Ik wil me excuseren tegenover meneer De Cremer. Ik heb nooit gezegd dat hij niet bekwaam is. Hij heeft alle kwaliteiten om een goeie, misschien wel topscheidsrechter te worden. Ik begrijp dat ik hem misschien geschaad heb. Dat was niet mijn bedoeling. Maar ik heb niet, zoals de bondsprocureur zegt, gesteld dat meneer De Cremer niet bekwaam is. Ik zal dan ook elke straf aanvaarden. Ik zal niet in beroep gaan”, klonk het.

En Vanhaezebrouck zou Vanhaezebrouck niet zijn als hij niet nog eens zo uithalen naar Verhaegen. “Ik denk dat onze bondsprocureur wel wat andere zaken te regelen die veel belangrijker zijn dan een heksenjacht op Hein Vanhaezebrouck. Zoals de problematiek van het mogelijk herspelen van wedstrijden door verkeerde beslissingen van de wedstrijdleiding, of zoals de problemen van afgelopen zondag, die al tot het ontslag van een trainer hebben geleid”, sneerde hij.