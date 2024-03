Verrassing van formaat in de maak: JPL-topclub gaat na dit seizoen afscheid nemen van trainer die "niet ter discussie" staat

KRC Genk haalde nipt de play-offs en de vreugde daarover was navenant. Bij de spelers en technische staf dan toch, want bij het bestuur zijn ze niet zo blij. Daar zijn ze razend ambitieus en willen ze elk seizoen meedoen voor de prijzen. Wouter Vrancken staat nu dus toch ter discussie.

Volgens HLN is de kans zelfs klein dat hij volgend seizoen nog trainer is in de Cegeka Arena. Genk kende een desastreus Europees parcours met achtereenvolgens uitschakeling in de voorrondes van de Champions League en Europa League en in de groepsfase van de Conference League.

Ook in de competitie liep het niet lekker. Tot Nieuwjaar was het spel wel nog goed, daarna veel minder. Bij het Genkse bestuur houden ze minder rekening met de vertrekkers, want ze vinden dat de huidige kern nog steeds goed genoeg is om mee te spelen voor de topplaatsen.

Niet meer op één lijn

Zo wordt ook het voorbeeld van Matias Galarza aangehaald. De middenvelder speelt nog amper, maar er zijn wel twee ploegen die meer dan tien miljoen voor hem willen neerleggen.

Dimitri De Condé sprak volgens de krant ook de kleedkamer toe na het gelijkspel in Westerlo. De boodschap? Het moet beter in de play-offs.

Voorzitter Peter Croonen zei dan wel dat Vrancken niet ter discussie staat, maar het is duidelijk dat bestuur en trainer niet meer op één lijn zitten. Volgens HLN zou het zelfs al vastliggen dat de twee uit elkaar zullen gaan na het seizoen.