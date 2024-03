Westerlo heeft meteen opvolger klaar voor ontslagen Rik De Mil

Rik De Mil werd vandaag ontslagen bij Westerlo. De club heeft al een opvolger klaar om hem te vervangen tijdens de Europe Play-offs.

De vreugde was groot bij Rik De Mil toen hij na de reguliere competitie het behoud kon verzekeren met Westerlo. Maar de blijdschap was van korte tijd. Nog geen twee dagen later staat de trainer op straat, nadat de salonremise hem zwaar werd aangerekend.

De imagoschade is volgens de clubleiding bijzonder groot. Nergens komt Westerlo nog positief in het nieuws, klinkt het, ondanks de knappe prestaties die De Mil leverde sinds hij aan het roer van de Kemphanen stond na het ontslag van Jonas De Roeck.

Vice-voorzitter Hasan Cetinkaya hoopt dat de buitenwereld de hele situatie van zondag tegen KRC Genk snel achter zich laat, zodat alle aandacht weer helemaal naar het sportieve kan gaan. Westerlo speelt immers nog de Europe Play-offs.

Cetinkaya laat ook weten dat Bart Goor de nieuwe trainer wordt voor de rest van het seizoen, zo klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Bart zal het team nu leiden. We hebben vertrouwen in hem”, laat hij weten. “Hij deed dat ook al tegen Kortrijk na het ontslag van Jonas De Roeck. Hij is een legende in Westerlo. We kunnen in de play-offs nog mooi voetbal tonen.”