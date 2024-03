Mooie zomertransfer in de maak? 'PSG heeft oog laten vallen op Rode Duivel'

PSV staat momenteel eerste in de Eredivisie met 72 punten. Dat zijn er tien meer dan eerste achtervolger Feyenoord, dat er 62 telt. Er werd zelfs nog geen enkele wedstrijd verloor door de club uit Eindhoven.

En wie een aandeel heeft in dat succes, is Rode Duivel Johan Bakayoko. Hij speelt bijna iedere wedstrijd en doet dat ook erg goed.

Zijn prestaties gaan in buitenland dan ook niet onopgemerkt voorbij. Volgens transferexpert Ekrem Konur zou PSG zijn oog hebben laten vallen op de Belgische aanvaller.

Maar de Franse topclub krijgt veel concurrentie. Volgens diezelfde bron worden er namelijk nog 5 clubs uit de Bundesliga, Serie A en Premier League gelinkt aan Bakayoko.

De flankaanvaller speelde dit seizoen als 40 wedstrijden voor PSV, waarvan 8 in de Champions League. In totaal scoorde hij zes doelpunten en kon hij acht assists geven.

▪️PSV may accept offers over 60M€ for Bakayoko in the summer transfer window. pic.twitter.com/sLtFv6nOpX