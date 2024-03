Na ontslag van Rik De Mil: Filip Joos heeft duidelijk standpunt over positie Wouter Vrancken

De salonremise tussen Westerlo en Genk kostte Rik De Mil zijn job. Maar wat met Wouter Vrancken, die mogelijk de aanstoker was?

In de slotfase van het duel tussen Westerlo en KRC Genk werd er in de blessuretijd niet meer gevoetbald. Beide ploegen leken het op een akkoordje gegooid te hebben dat dit voor hen beide voldoende was.

Voor Westerlo maakte het niks meer uit, zij mochten zelfs verliezen om gered te zijn, maar Genk had het punt wel degelijk nodig. De algemene perceptie is dan ook dat het voorstel van Genk kwam om niet meer te voetballen.

Dan zou eigenlijk Wouter Vrancken en niet Rik De Mil de grote schuldige zijn, maar het is De Mil en niet Vrancken die door zijn ploeg ontslagen werd. Patrick Goots liet zich al uit over die beslissing.

Moet na Rik De Mil ook Wouter Vrancken ontslagen worden?

“Ik denk in elk geval dat over de positie van Vrancken op dit moment gedebatteerd wordt bij Genk”, aldus Filip Joos in de podcast 90 Minutes.

“Ik vind Genk echt een fijne club, maar we mogen niet vergeten dat het ook de club is die naar de rechtbank ging. Ook al hadden ze gelijk, er is voor mij een stap tussen gelijk hebben en effectief naar de rechtbank stappen.”

Joos is ook heilig overtuigd dat het initiatief van Genk en Vrancken kwam. “Het andere wat ze kunnen doen is proberen rechtpraten wat in mijn ogen krom is. Want wat gebeurde, komt van Genk, en van Vrancken. Het aanbieden is even erg als het accepteren. Ik klasseer dit onder matchfixing, wat is het anders? Het was omkoperij zonder geld, en ze hebben een derde ploeg mogelijks benadeeld.”