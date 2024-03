Goots maakt lijstje van wie er naast De Mil nog een sanctie moet krijgen in salonremise

Rik De Mil werd dinsdag op staande voet ontslagen bij Westerlo. Voor analist Patrick Goots is dat echter niet genoeg.

Het ontslag van Rik De Mil bij Westerlo was een grote verrassing voor iedereen die het Belgische voetbal volgt. Ook Patrick Goots schrok enorm van de beslissing van de Turkse eigenaars van de Kemphanen.

“Dit is een héél drastische beslissing. Een ongezien statement ook. Maar De Mil is de eindverantwoordelijke en draagt dus ook de gevolgen voor wat zijn ploeg in het slot van Westerlo-Genk tentoonspreidde”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Maar voor de analist gaat het veel verder dan het ontslag van de trainer en zijn er nog personen in deze zaak die een sanctie moeten krijgen.

Competitievervalsing

“Ook enkele spelers en Wouter Vrancken hebben boter op het hoofd. Ook zij zaten in het complot. Dat laconieke een-tweetje tussen Joris Kayembe en Nicolas Madsen was er los over. Net zoals Madsen nog eens deed alsof hij de bal ging binnentrappen.”

Goots verwijst ook nog naar vorig seizoen. “De speculaties dat Club Brugge op de slotspeeldag niet voluit zou gaan tegen Union, om zo Antwerp de titel te ontnemen? Wel: Club deed zijn sportieve plicht en won die match.”

Een schril contrast met wat er zondag in Westerlo gebeurde. “Wat er zich zondag daarentegen in ‘t Kuipje afspeelde, was pure competitievervalsing. Het bondsparket móét hier verdere stappen tegen ondernemen.”