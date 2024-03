Philippe Albert ziet waar het fout loopt bij Club Brugge en is heel hard: "Zij zijn verantwoordelijk, ze moeten in de spiegel kijken"

Ronny Deila werd maandag ontslagen als hoofdcoach bij Club Brugge. Volgens Philippe Albert is Deila echter niet de enige schuldige.

Na teleurstellende resultaten besloot Club Brugge om Ronny Deila op straat te zetten eerder deze week. Volgens Philippe Albert kun je de schuld echter niet alleen bij de coach leggen.

"Ronny Deila heeft een ontvankelijke groep nodig. Dat had hij bij Standard, niet bij Brugge. Hij had sterretjes die, als ze geen zin hadden om te spelen, geen moer gaven en hun persoonlijke kaart speelden. Zoals Nusa of Skov Olsen", begint hij bij La Tribune.

"Ze zijn buitengewone spelers als ze er zin in hebben. Als de wil er niet is, kun je Deila als coach hebben, maar dan gaat het niet werken. Verdedigend maakte Club enkele grote fouten. Ze verloren ook veel punten op het einde van de wedstrijden."

Albert stelt zich vragen bij de timing van zijn ontslag. "Ik ben erg verbaasd dat hij werd ontslagen voor de Champions' Play-offs en de kwartfinales van de Conference League."

Nick Hayen, die coach was bij Club NXT, neemt nu even over. "Brugge neemt een enorm risico door Nicky Hayen aan te stellen als hoofdcoach. De spelers zijn verantwoordelijk. Ze moeten in de spiegel kijken. Deila is niet de enige schuldige."