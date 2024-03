Analist is lyrisch over Antwerp, ziet nog titelkansen en komt met lof voor verrassende speler: "Hij is de speler die andere teams niet hebben"

Royal Antwerp FC begint als derde aan de Champions' Play-off. Tussen die tien wedstrijden door speelt het ook nog eens de bekerfinale tegen Union SG. Er komen mogelijk nog een aantal leuke maanden aan.

Ook de analisten voorspellen nog wel wat leuke dingen voor Royal Antwerp FC de komende weken en maanden, want in de Champions' Play-off is misschien nog wel veel mogelijk. Temeer The Great Old door de puntenhalvering plots op negen in plaats van achttien punten staat.

"Met Chidera Ejuke hebben ze echt een typische speler voor de Champions' Play-off. Dat is een speler die andere ploegen niet in huis hebben, die gaat dingen doen die anderen niet kunnen doen", aldus Evert Winkelmans in MIDMID.

"Er zijn nog matchen dat het te weinig is, dat klopt. Maar ik denk dat hij gaat opleven, ik hoop het echt. Daar ga je voor naar het stadion. Het is zot dat ik ze niet had meegerekend voor de titel, want als iedereen fit is kunnen ze die kloof nog dichten. Ze hebben een kern die in de breedte sterker is dan vorig seizoen."

Imponerende Bosuil volgens Winkelmans

"Antwerp gaat wel bijna perfecte play-offs moeten spelen als ze nog willen meespelen voor de prijzen. De Bosuil is ook echt imponerend, tegenstanders verliezen daar ook echt hun hoofd. Het is echt geweldig", is Winkelmans duidelijk.

De eerste speeldag van Antwerp tegen Anderlecht zal wel meteen erg veel duidelijkheid brengen. Als er in het Lotto Park verloren wordt, dan mogen de titelambities meteen de prullenmand in.