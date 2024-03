Lukaku/Openda/Batshuayi: Duivels trio schrijft geschiedenis met record

De Rode Duivels kunnen rekenen op drie geweldige aanvallers als we de namen van Romelu Lukaku, Lois Openda en Michy Batshuayi samen nemen. Samen vormen ze een van de beste aanvalstrio's uit de Belgische geschiedenis.

België begint langzaam aan met de voorbereiding op het EK 2024 dat aankomende zomer zal plaatsvinden in Duitsland. Verschillende oefenwedstrijden zullen worden gespeeld voordat dit grote zomerevenement van start gaat.

Te beginnen met Ierland en Engeland over enkele dagen. Domenico Tedesco zal enkele aanpassingen kunnen doen in verschillende linies van zijn elftal, want hier en daar is het nog steeds wat zoeken voor de bondsoach.

Als er één ding is waar hij zich geen zorgen over hoeft te maken, is het alvast de aanval. Mogelijk dat Romelu Lukaku rust zal krijgen na zijn blessure opgelopen bij zijn team, maar met oog op het EK mogen we de spits in absolute topvorm verwachten.

Het trio Romelu Lukaku, Lois Openda en Michy Batshuayi verkeert in absolute topvorm dit seizoen. Hoewel hij een kleine dip heeft gehad, heeft de aanvaller van AS Roma, die niet zal spelen tegen Ierland, ondertussen dit seizoen toch ook al achttien doelpunten gescoord.

Nog niet gezien sinds 2016

Bij RB Leipzig heeft Openda ondertussen al 23 keer het net gevonden, terwijl Michy "Batsman" Batshuayi ook bijzonder sterk bezig is bij het Turkse Fenerbahçe. Ondanks een statuut als invaller bij de Turksen zit hij al aan 21 goals.

© photonews

Als we de rekensom maken, dan komen we dus uit op een totaal van liefst 62 doelpunten. Daarmee schrijft de Belgische drietand opnieuw geschiedenis. In 2015-2016 scoorden ze 58 goals, met Christian Benteke toen nog als derde spits in de plaats van Openda.

De Rode Duivels zullen eerstdaags naar Ierland reizen voor een eerste wedstrijd op 23 maart, voordat ze richting Wembley gaan voor een confrontatie met de Engelsen op 26 maart. Mogelijk dat de Belgische spitsen ook dan opnieuw van zich kunnen laten spreken.