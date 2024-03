Voormalig stervoetballer moet voor negen (!) jaar de cel in

Het Braziliaanse gerechtshof heeft besloten dat de voormalige stervoetballer Robinho, ex-speler van onder meer Real Madrid, Man City en AC Milan, voor een periode van negen jaar achter de tralies moet. Dit komt nadat hij in 2017 in Italië werd veroordeeld voor groepsverkrachting.

Aanvankelijk was uitlevering vanuit Brazilië naar Europa niet mogelijk vanwege wetgevingskwesties, maar nu is besloten dat hij zijn straf in eigen land zal uitzitten.

Het Italiaanse vonnis uit 2017 bepaalde dat Robinho negen jaar gevangenisstraf zou krijgen. De voormalige voetballe werd destijds schuldig bevonden aan groepsverkrachting tijdens zijn tijd bij Milan.

Italië heeft eerder geprobeerd om uitlevering te verkrijgen, gezien Robinho momenteel in Brazilië verblijft. Echter, de Braziliaanse wetgeving staat geen uitlevering toe van staatsburgers met de eigen nationaliteit.

Het Italiaanse gerecht heeft daarom verzocht om Robinho zijn straf in Brazilië te laten ondergaan. Na een stemming van elf Braziliaanse rechters is besloten dat Robinho gearresteerd moet worden en zijn straf in eigen land moet voltooien.

De advocaten van de veertigjarige Braziliaan hebben aangekondigd dat ze in beroep zullen gaan tegen deze beslissing.

Robinho is niet de enige voormalige Braziliaanse topvoetballer die veroordeeld is. Onlangs kreeg ook Dani Alves een gevangenisstraf van vier en een half jaar opgelegd wegens verkrachting.