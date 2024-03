Zelfs Sven Ornelis roert zich in debatten: "Hij de nieuwe coach van Club Brugge? Ik zeg ja!"

Club Brugge heeft Ronny Deila ontslagen en doet het seizoen uit met Nicky Hayen, die over is gekomen van Club NXT. Wat er daarna zal gebeuren? Dat is voorlopig nog onduidelijk. Mogelijk dat er pas deze zomer duidelijkheid komt.

Exit Ronny Deila, enter Nicky Hayen. Die krijgt minstens tot het einde van het seizoen de kans om zich te laten zien bij Club Brugge. De coach van Club NXT is zo na Rik De Mil een nieuwe poging van blauw-zwart om vanuit de beloftenploeg een jonge coach een kans te geven. Ondertussen is er bij Club NXT met Robin Veldman ook een nieuwe coach gekomen. De ex-Anderlechttrainer komt ook voorlopig tot het einde van het seizoen. En dus is de vraag: wat gaan de opvolgers van Vincent Mannaert deze zomer beslissen? © photonews Iedereen lijkt wel een mening te hebben. Ook een terugkeer van RIk De Mil wordt hier en daar geopperd, al wordt de ex-coach van Club Brugge ondertussen ook bij Westerlo genoemd. De coach werd deze week ontslagen bij Westerlo en kan dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Rik De Mil terug naar Rik De Mil terug naar @ClubBrugge ? Ik zeg JA!— Sven Ornelis (@SvenOrnelis) March 20, 2024 Of die gaat volgen bij Charleroi, dan wel eventueel toch nog bij Club Brugge zal nog moeten blijken. Ondertussen heeft notoir Club-fan Sven Ornelis zich alvast uitgelaten over zijn favoriet. "Rik De Mil terug naar Club Brugge? Wat mij betreft Ja!", doet hij er op X geen enkele twijfel over bestaan wat zijn keuze zou zijn.