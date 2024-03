Aangekondigd als de nieuwe patron van de Rode Duivels, maar... 'Hij moet eens beginnen met zichzelf uit te dagen bij een topclub'

Wie heeft na Jan Vertonghen en Romelu Lukaku de meeste caps achter zijn naam bij de huidige lichting Rode Duivels? Wel, dat is Youri Tielemans. Sinds zijn 19de international en aangekondigd als de man die de fakkel ging overnemen. Maar... Tielemans is intussen allesbehalve zeker van een basisplaats.

Domenico Tedesco heeft het al een paar keer geprobeerd: Tielemans naast Manala, Vranckx of Onana. Maar telkens was het niet helemaal overtuigend wat de middenvelder van Aston Villa liet zien.

Intussen heeft Tedesco andere combinaties uitgeprobeerd en is hij tot een ander centraal koppel geraakt: Onana-Mangala. Die twee vullen elkaars kwaliteiten aan en hebben een natuurlijke connectie op het veld. Een connectie die Tielemans het voorbije jaar nog niet kon maken.

Voorzichtige keuzes

De 65-voudige international zou eigenlijk de volgende kapitein van de nationale ploeg moeten worden, maar - ondanks zijn overduidelijke talent en kwaliteit - heeft hij de grote stap nog niet kunnen zetten. En die stap zou een echt topteam moeten zijn.

Tielemans heeft altijd al heel voorzichtige keuzes gemaakt: Monaco, Leicester en Aston Villa. Mooie clubs, maar niet die clubs waar hij zichzelf moet uitdagen. Bij Aston Villa heeft hij zich wel in het team moeten knokken, maar de druk is er ook niet immens groot, al spelen ze mee voor de Europese plaatsen. En er waren opties, al was hij er niet zeker van spelen.

Op bijna 27-jarige leeftijd heeft Tielemans 20 Champions League-matchen gespeeld, waarvan 10 toen hij nog bij Anderlecht zat. Dat zijn de wedstrijden waar hij zich moet tonen aan de wereld, het grootste toneel op clubniveau.

Sprong in het diepe

Tielemans moet straks ook eens de sprong in het diepe durven wagen. Net als Amadou Onana dat deze zomer zal doen, of zoals Romelu Lukaku dat op jonge leeftijd al deed.

Zijn carrière is tot nu toe mooi, maar mist die 'grand cru'. Als hij de komende jaren zijn plaats bij de Rode Duivels wil behouden, zal hij ook moeten bewijzen dat hij die rol van leider aankan.