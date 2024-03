De Mil en De Roeck in beeld: "Maar daar ligt niet het grootste probleem"

Charleroi en KAS Eupen zijn net voor de playdowns op zoek naar een nieuwe trainer. Een gemakkelijke opdracht is dat helemaal niet.

In de Relegation Play-offs hebben de teams elk nog zes finales voor de boeg. Maar Charleroi en KAS Eupen zitten op dit moment nog zonder trainer, al is het gelukkig interlandbreak, waardoor de ploegen wat tijd kunnen kopen.

“Door de internationale break heb je twee weken om een ploeg naar je hand te zetten. Dat is niet evident om dan accenten te leggen bij een ploeg die je niet kent”, zegt Dennis Van Wijk bij Sporza.

De opties mag je daardoor niet te breed nemen. “Hij moet de competitie kennen of ze moeten rekruteren uit de eigen stal", zegt hij. "Rik De Mil, Jonas De Roeck... Het zijn geschikte kandidaten.”

Bezig met volgend seizoen

Al is er volgens Van Wijk nog een veel groter probleem bij dit soort ploegen: het grote aantal spelers dat gehuurd wordt. Hij maakte het zelf nog mee toen hij langs de zijlijn stond bij Roeselare.

“In het eerste jaar werkte het goed met spelers als Ivan Perisic. Ze speelden voor hun carrière. Maar in het tweede jaar liep het anders. De spelers hadden schrik voor blessures, wilden geen risico's nemen of waren al bezig met het volgende seizoen.”

Daartegen is niet veel te doen. Extra premies op tafel leggen of bijzondere voorwaarden stellen voor een contractverlenging zijn de enige zaken die nog werken. “Maar het is niet evident”, besluit Van Wijk.