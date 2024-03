OFFICIEEL: Rik De Mil is de nieuwe coach van Charleroi: dinsdag ontslagen, vrijdag nieuwe club

Wat een turbulente week is dit geworden voor Rik De Mil. De coach werd deze week ontslagen bij Westerlo, maar nog geen drie dagen later heeft hij alweer een nieuwe job. Hij moet Charleroi in 1A houden.

"Sporting de Charleroi heeft het genoegen te kunnen aankondigen dat het een akkoord heeft bereikt met Rik De Mil, die bijgevolg vanaf vandaag de coach van de club wordt", klinkt het bij de Carolo's. Rik De Mil tekende een contract van 2 jaar met als voornaamste doel de play downs te winnen. De Mil werd deze week ontslagen bij Westerlo na de salonremise tegen Genk. "Ik ben echt blij dat ik hier heb getekend bij een club die al ambitie heeft getoond en vooral met een belangrijke uitdaging in de komende weken." "Ik heb vandaag getekend nadat ik aandachtig heb geluisterd naar het project dat door de leiding is aangekondigd en naar de strategie die door het bestuur van de club is uitgelegd. "Mijn doel is om snel weer passie en verlangen terug te brengen bij de supporters die het verdienen om weer geamuseerd te worden."