Typisch voetbal? Opvallende timing in ontslagdossiers van Felice Mazzu en Rik De Mil

Sporting Charleroi liet woensdag weten dat Felice Mazzu niet langer trainer is van de club. Rik De Mil lijkt de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen.

De beslissing om Felice Mazzu te ontslaan als trainer bij Sporting Charleroi was een bijzonder vreemd verhaal. Een gesprek met de trainer op maandag, een overleg bij het bestuur op dinsdag, toch een training leiden op woensdag, maar ‘s avonds wel trainer af zijn.

Officieel was de uitleg om te zien en te horen of Mazzu nog enig draagvlak had in de spelersgroep, maar een bericht in de Waalse krant L’Avenir doet wel anders vermoeden in dit hele ontslagdossier.

De krant schrijft vandaag immers dat Rik De Mil woensdag in de loop van de dag al een overlegmoment had met het clubbestuur van Sporting Charleroi om daar als trainer aan de slag te gaan.

Ontslag De Mil nog niet afgehandeld

De Mil is een ideale opvolger, want met amper zes wedstrijden in de playdowns voor de boeg om zich te redden heeft de nieuwe trainer best voldoende kennis van de huidige competitie. Daardoor wordt het lijstje van mogelijke opvolgers bijzonder klein.

Als we L’Avenir mogen geloven werd dus eerst gekeken of De Mil wou overnemen, vooraleer Mazzu de laan werd uitgestuurd. De Mil is volgens de krant de belangrijkste kandidaat, maar er zouden nog andere pistes zijn.

Al is er ook nog een addertje onder het gras. De Mil zou nog met Westerlo in onderhandeling zijn om de details van zijn ontslag af te handelen, iets wat ongetwijfeld eerst helemaal in orde moet zijn vooraleer hij elders aan de slag kan.