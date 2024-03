Ontslag Felice Mazzu verliep wel héél vreemd: staff viel uit de lucht

Felice Mazzù heeft woensdag vernomen dat hij Sporting Charleroi moest verlaten. Een kleine verrassing, vooral omdat hij zijn ochtendtraining op een heel normale manier had gegeven.

Sommigen zagen het als een onvermijdelijk gevolg, anderen als een triest einde voor een iconische coach van Mambourg. Felice Mazzù is woensdag ontheven uit zijn functie als coach van Sporting Charleroi, nadat er zekerheid was dat de Zebra's de play-downs zouden spelen.

Toch was het helemaal niet zeker dat Mazzù het seizoen niet zou afmaken op de bank bij de Carolo's. 's Ochtends leek het immers nog alsof Charleroi met hem zou doorgaan. Maandag was er immers al een overleg geweest en daarin was geen beslissing genomen.

Een ontslag waar Mazzù niet op rekende

Dinsdag aan het begin van de avond wist hij nog niet of hij de training van woensdagochtend zou leiden, zo melden onze collega's van La Dernière Heure.

Een training die volgens hen volledig normaal verliep en gebaseerd was op positiespel om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen RWDM, de eerste match van de play-downs.

Het was pas woensdagmiddag, na een tweede vergadering met de leiding, dat Felice Mazzù naar verluidt te horen kreeg dat hij werd ontslagen bij Sporting Charleroi.

Ook de spelers moesten het vertrek van hun trainer uit de pers of op sociale media vernemen. Hetzelfde gold voor het staf van Mazzù, dat die beslissing niet meer verwacht had.