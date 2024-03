CEO van voetbalbond verdedigt zich scherp na verwijten van privacy-experten: "Het ging er ver over"

De nieuwe CEO van de voetbalbond, Piet Vandendriessche, is kort na zijn aanstelling al even in een storm terechtgekomen nadat hij de gsm's en privé-laptops van de medewerkers liet onderzoeken. Dat nadat een rapport over de scheidsrechters in de media was verschenen.

Vandendriessche verdedigt zich in HLN. Hij wou 'De Mol' vinden. "Dat heeft bij onze werknemers - de scheidsrechters - voor grote verontwaardiging gezorgd. Er werd intern ook naar mekaar met de vinger gewezen, wat voor verdeeldheid zorgde binnen het Referee Department." "Daarom heb ik een externe audit besteld. Om de naam te zuiveren van wie er niets mee te maken heeft. En om een duidelijk signaal te geven: er is een belangrijke grens overschreden.” Maar verschillende privacy-experten vonden ook dat Vandendriessche een grens overschreed. "Ik ben eerlijk gezegd wel echt geschrokken van de manier waarop bepaalde media op zoek zijn gegaan naar spectaculaire titels, die ook over mij persoonlijk gingen. Ik heb geen zin om ze te herhalen, maar ze gingen er vér over." In de bedrijfswereld gebeurt dit wel vaker “Het klopt dat het een ingrijpende procedure is, maar ook niet zo uitzonderlijk. In de bedrijfswereld gebeurt dit soort onderzoeken wel vaker. Alles is gebeurd met de opperste zorg en het grootste respect voor de privacyregels. Een derde partij is bezig aan het onderzoek." "De analyse omvat een beperkte periode. De zoektocht gaat enkel over zeer specifieke kernwoorden. Niet bij alle werknemers van de bond, maar slechts bij een kleine tiental freelancers en leveranciers. Eén vaste medewerker heeft op eigen verzoek gevraagd om ook onderzocht te worden, om de naam te kunnen zuiveren na het moddergooien."