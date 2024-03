KVC Westerlo gaat Europe Play-offs in met veel ambitie: "Dan kan er nog veel veranderen"

KVC Westerlo is sinds afgelopen weekend zeker van het behoud. Dat na het veelbesproken gelijkspel tegen KRC Genk.

De opluchting bij Westerlo was na afloop erg groot. De spelers mogen zich nu nog even bewijzen in de Europe Play-offs.

"Dat zijn heel mooie wedstrijden om te spelen", begint verdediger Tuur Rommens. "We gaan iedere wedstrijd aan met de bedoeling van te winnen. Het is niet omdat we nu gered zijn, dat we niet meer vol ervoor gaan."

"We willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. De ploeg die nu eerst staat, heeft heel wat punten meer, maar het zijn 10 wedstrijden. Dan kun je 30 punten verdienen en kan er nog veel veranderen" is Rommens ambitieus.

Ook verdediger Bryan Reynolds was duidelijk tevreden na afloop. "Er is geen druk meer nu. Maar we gaan nog steeds presteren en ons best doen voor de club", vertelde hij na afloop.

"We kunnen nu meer relaxed spelen, vrijer. Iedereen heeft wat meer zelfvertrouwen nu, denk ik. De training zijn leuk, ook in de kleedkamer hangt een goede sfeer", besluit Reynolds.