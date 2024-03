Speelt Wout Faes straks zoals het Manchester City van Kevin De Bruyne? "Hij implementeert dezelfde ideeën als Pep Guardiola"

De Rode Duivels nemen het zaterdagavond op tegen Ierland. Wout Faes zal naar alle waarschijnlijkheid wel op het veld staan.

Wout Faes nam vrijdagavond in Dublin al even de tijd om met de pers te praten. Er werd hem gevraagd of hij wist welke speler de meeste minuten heeft gekregen bij de Rode Duivels onder Domenico Tedesco.

"Ik weet het, dat ben ik", antwoordt hij met een brede lach. "Een verrassing zou ik het niet noemen. Het is wel een heel groot verschil met de vorige coach. Ik ben heel blij met zijn vertrouwen nu."

En hoe komt dat vertrouwen er? "Ik denk dat hij het goed vindt, wat ik doe. (lacht) Nee, ik doe steeds mijn best op het veld en ik probeer hard voor de ploeg te werken."

Met Leicester binnenkort terug naar de Premier League?

Faes speelt met Leicester tegenwoordig in de Championship in Engeland. Hij hoopt toch snel terug in de Premier League te spelen.

"De Premier League is de grootste competitie ter wereld. We zijn ook van coach veranderd waardoor we met een heel andere stijl spelen. Dat was nieuw voor mij maar ik geniet ervan. Voor mij is het belangrijkste om zo snel mogelijk weer te promoveren", stelt hij.

Zien we Leicester straks zoals Manchester City spelen? Volgens Faes voert nieuwe nieuwe coach Enzo Maresca toch wel wat nieuwe tactieken in.

"Onze nieuwe coach (Enzo Maresca n.v.d.r.) was de assistent van Pep Guardiola bij Manchester City. Hij implementeert nu dezelfde ideeën; veel met de bal doen, agressief en hoog op het veld. Ik vind dat leuk, ik leer er ook veel", besluit hij.