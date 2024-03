Vervanger van Thibaut Courtois en Koen Casteels is plots lichtpunt bij Rode Duivels en zegt wat wél positief is

Geen Thibaut Courtois, dat is al een aderlating. Ook Koen Casteels was niet fit om onder de lat te staan, maar Matz Sels heeft bewezen dat hij zijn plek bij de nationale ploeg ook wel waard is.

Dat deed de doelman van Nottingham Forest door een strafschop te stoppen. "Het gaat bij die fase van dat handspel zo snel", zegt Sels voor de tv-camera's. "Het was vroeg in de wedstrijd. Op zich kon er nog veel gebeuren. Ik ben blij dat ik de ploeg in de wedstrijd kon houden en de nul heb gehouden. Ik ben tevreden."

Hoe heeft Sels het precies aangepakt? "Voor de wedstrijd kijk ik altijd naar beelden en dacht ik dat hij wel langs een kant van mij wou trappen. Ik wou de Ierse speler een beetje op het verkeerde been zetten, ik denk dat hij nog uitglijdt. Ik ben goed blijven staan en wachten."

Het was zeker geen goede wedstrijd

Vanuit individueel opzicht was deze avond een opsteker, voor het collectief allesbehalve. "Het was zeker geen goeie wedstrijd van onze kant. Hier en daar was er wat twijfel. Er waren jongens die nog nooit hadden samengespeeld. Het was het ideale moment om hen de kans te geven. Het is goed voor de toekomst."

Sels blijft dus toch een vrij positief betoog houden. "Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat Koni De Winter zijn eerste cap beet heeft. Dat geeft vertrouwen. We gaan nog werken aan de zaken die niet goed waren."