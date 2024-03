Ex-bondscoach begrijpt er niets van: "Waarom heeft Tedesco die combinatie nog niet uitgeprobeerd?"

Domenico Tedesco heeft tegen Ierland veel geprobeerd, maar nog steeds niet wat iedereen eigenlijk verwacht. In de verdediging blijft de bondscoach schuiven, maar Zeno Debast heeft de laatste maanden daar geen kans meer gekregen.

Debast werd wel eens uitgeprobeerd als rechtsback en deed het daar goed, maar tegen Ierland koos Tedesco voor een centraal duo Faes-De Winter en Meunier en Deman op de flanken.

“Ik vind het logisch dat Tedesco Koni De Winter uitprobeerde, al vind ik het nog steeds onbegrijpelijk dat hij de combinatie Debast-Vertonghen nog niet heeft uitgetest in zijn viermansdefensie", klinkt het bij Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Misschien spaart hij dat voor dinsdag. Ik blijf erbij dat een vijfmansdefensie met Witsel, Alderweireld en Vertonghen als centrale verdedigers het meeste garantie zou bieden op het EK, maar zonder Witsel en Alderweireld komen naast Vertonghen meerdere spelers in aanmerking."

De Winter heeft ervaring op hoger niveau

Vandereycken is nog niet overtuigd. "Faes heeft het minste progressiemarge, maar het meeste ervaring bij de nationale ploeg. Hij heeft me nog niet definitief overtuigd, maar ik kan me voorstellen dat hij de bondscoach het meeste zekerheid geeft, misschien ook op basis van wat hij op training ziet."

"Debast heeft het voordeel dat hij meer automatismen heeft met Vertonghen. En De Winter heeft door in de Serie A te spelen meer ervaring op een hoger niveau.”