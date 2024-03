🎥 Hartverwarmend: Thibaut Courtois kan nog lachen bij wedstrijd van ... zijn zoontje

Het is nog niet het seizoen van Thibaut Courtois geweest. De heisa rond de aanvoerdersband voor de zomer luidde een heel lange lijdensweg in. Na een operatie aan de meniscus volgde een lange revalidatieperiode en vervolgens een nieuwe blessure.

Deze keer is Thibaut Courtois zoals geweten geraakt aan de andere meniscus. En dus werd hij opnieuw geopereerd, waarna een nieuwe lange revalidatieperiode kan aanvatten. De doelman heeft dus nog niet veel kunnen lachen.

Dit weekend kon hij dat echter wel nog een keertje, op een voetbalwedstrijd van zijn zoontje. Daar verscheen de goalie van de Rode Duivels en Real Madrid voor de gelegenheid op krukken, maar wel in goede gezondheid.

Lachende Courtois op match van zoontje Nicolas

Het worden uiteraard lange maanden voor Thibaut Courtois, maar daardoor heeft hij ook tijd om eens wat andere dingen te doen. Zoals dus ook naar zijn zoontje Nicolas gaan kijken. Die speelt momenteel bij de U8 van Real Madrid.

Thibaut Courtois regarde le match de son fils šŸ¤pic.twitter.com/41FMpqr3i6 — Real madrid FR šŸ‡ØšŸ‡µ (@realmadridfr01) March 24, 2024

Het leverde aandoenlijke beelden op, met een zichtbaar gelukkige Courtois die genoot van wat zijn zoontje allemaal deed.

Het ging over een toernooitje in Fuanlabrada, waar zoontje Nicolas dus uitkwam voor Real Madrid. Benieuwd of we in de toekomst ook van hem zullen horen ...