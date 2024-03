Alle hens aan dek: degradatiekandidaat verrast met niet één, maar deze twéé nieuwe hoofdtrainers

Bij KAS Eupen is het alle hens aan dek de komende zes wedstrijden. Daarin moeten ze proberen de degradatie te vermijden, eventueel na barrages tegen het nummer drie uit de Challenger Pro League. En dat doen ze met nieuwe coaches.

Coaches, in het meervoud inderdaad. Na het vertrek van Florian Kohfeldt hebben ze bij de Panda's namelijk gekozen voor een trainersduo. Die twee moeten er nu voor gaan zorgen dat KAS Eupen ook volgend seizoen nog in de Jupiler Pro League mag uitkomen.

Raphaël Fèvre en Kristoffer Andersen worden de twee mannen voor de komende zes wedstrijden. Fèvre was in het verleden al eens fysical coach onder Claude Makelélé bij de Oostkantonners.

