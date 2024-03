Borgsom van 1 miljoen euro na hoger beroep in verkrachtingszaak? Geen probleem voor gewezen superster Barcelona

De zaak van Dani Alves werd een maandje geleden uitgesproken. En het is zwaar afgelopen voor de gewezen superster van Barcelona. Hij moet jarenlang de cel in, maar ging wel in hoger beroep. Nu is hij eventjes op vrije voeten.

Er werden straffen tot negen jaar cel gevraagd voor Dani Alves, maar uiteindelijk werd hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Alves zelf ontkende de feiten, maar werd toch schuldig bevonden in de zaak die een dikke maand geleden werd uitgesproken. Dani Alves in Hoger Beroep De openbare aanklager wilde dat hij 150.000 euro schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer en daar ging het Provinciaal Hof van Barcelona helemaal in mee. De 40-jarige Braziliaan zou de vrouw een kwartier lang hebben vastgehouden. Dani Alves won onder meer drie keer de Champions League met Barcelona en heeft in totaal 42 prijzen op zijn palmares staan. Hij kon nog in beroep gaan tegen de straf en heeft ondertussen aangegeven dat ook wel degelijk te doen. Borgsom van 1 miljoen euro betaald in afwachting van Hoger Beroep Ondertussen mag hij in afwachting van zijn Hoger Beroep de cel verlaten in Spanje. Dat heeft hij gedaan na het betalen van een borgsom. Die was op liefst 1 miljoen euro bepaald, maar dat was dus klaarblijkelijk geen probleem voor de gewezen superster van Barcelona.