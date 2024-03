📷 Geen fraaie beelden van sensationele doelpuntenmaker van Cercle Brugge

Zijn doelpunt tegen Club Brugge is ongetwijfeld een historisch moment in de geschiedenis van de Vereniging. Afgelopen weekend doken echter onheilspellende beelden van Alan Minda op.

Alan Minda is de eerste Ecuadoriaan ooit die voor Cercle Brugge speelt. Hij scoorde dit seizoen al 7 keer en deelde ook 5 assists uit. Maar wat hem ondertussen al de status van een legende geeft is het sensationele doelpunt dat hij scoorde tegen Club Brugge, met een run van 70 meter.

“Het enige wat ik dacht toen ik de bal aan mijn voet kreeg, was om zo snel mogelijk aan het andere doel te zijn. Zelf realiseerde ik niet dat er meer Clubspelers waren. Pas bij mijn doelpunt zag ik dat ze met vier waren”, zei Minda op dat moment.

Minda werd geselecteerd voor twee wedstrijden met de nationale ploeg van Ecuador, maar daarvan duiken nog echt wel vervelende beelden op voor Cercle Brugge.

Op foto’s, die je hieronder kan bekijken, is te zien dat Minda op een brancard wordt afgevoerd. Hopelijk voor de Vereniging is de blessure niet te erg en is hij snel inzetbaar tijdens de Champions’ Play-offs.