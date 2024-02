Gert Verheyen spreekt klare taal over goal van Cercle in derby: "Als dit tegen Union was..."



Cercle Brugge kwam zondag in de Brugse derby op voorsprong. Al had het doelpunt van Alan Minda er eigenlijk nooit mogen komen. Het was ongetwijfeld één van de mooiste doelpunten van de voorbije speeldag. Minda vertrok op een corner van Club Brugge binnen de eigen zestien en kon tot ieders verbazing aan de overkant Simon Mignolet verschalken. Er liep genoeg volk van Club Brugge rond hem, maar niemand probeerde hem onderuit te halen, terwijl je dat eigenlijk wel verwacht. Ook in Extra Time kwam de dramatische verdediging van Club Brugge op die tegengoal ter sprake. “Ik dacht op dat moment: waar loopt die nu heen met al die spelers van Club Brugge rond hem?”, zegt Hannes Van der Bruggen van Cercle Brugge in Extra Time. Burgess of Mac Allister hadden Minda neergehaald “Ze zullen hem wel neerhalen, bleef ik denken. Maar plots ging die bal binnen. Oké, de bal botste nog net voor Mignolet en normaal gebruikt hij zijn linker enkel om van de bus te stappen, maar ik heb hem na de wedstrijd niet voor niets Diego Armando Minda genoemd. Wat een goal.” Gert Verheyen begreep niet dat niemand van Club Brugge een fout probeerde te maken. Bij andere ploegen zou het meteen prijs geweest zijn. Zeker bij Union SG. “Inderdaad, Als het Burgess en Mac Allister waren geweest, had hij de middellijn nooit gehaald. Die twee hadden nog gevochten om hem neer te halen.”



