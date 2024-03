Optie op de toekomst? 'KAA Gent haalt verrassende jonge verdediger binnen'

Deze zomer wordt het meer dan waarschijnlijk schoon schip maken bij KAA Gent. Een nieuwe coach wie weet, heel wat nieuwe spelers sowieso. Nu is er alvast een eerst potentiële aanwinst op komst.

Matties Volckaert is een 21-jarige vleugelverdediger die momenteel uitkomt voor KRC Gent, de ploeg die zijn thuiswedstrijden afwerkt in de thuisbasis van het KAA Gent-trainingskamp. En de speler zal meer dan waarschijnlijk de overstap maken.

Kans op doorstoten naar Jupiler Pro League?

In gesprek met Het Laatste Nieuws heeft hij aangegeven dat hij in principe in de zomer zal aansluiten bij de KAA Gent Beloften. Daarmee maakt hij de overstap van tweede nationale naar eerste nationale, met kans op de Jupiler Pro League.

Als Volckaert indruk maakt bij de beloften van Gent, dan is er misschien wel iets mogelijk in de toekomst. Dit jaar speelde hij alvast heel wat leuke wedstrijden.

Eerst KRC Gent in Tweede Amateurklasse houden

De rechtervleugelverdediger was een sterkhouder bij KRC Gent en speelde liefst 27 wedstrijden tot dusver bij de club uit de Tweede Amateurklasse A.

Hij scoorde twee doelpunten en gaf ook heel wat assists. Zijn team staat momenteel veertiende met 36 punten en strijd daardoor nog tegen de degradatie.