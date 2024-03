De vermoedelijke opstelling van de Duivels tegen Engeland: eindelijk waar fans al lang op wachten

U moet er niet aan twijfelen: de non-match tegen Ierland heeft er harder ingehakt dan ze willen toegeven bij de Rode Duivels. Domenico Tedesco wil tegen Engeland het blazoen toch weer wat opblinken en stuurt zijn sterkste elf de wei in.

De tijd van experimenteren is voorbij. Domenico Tedesco gaat tegen Engeland geen kunst- en vliegwerk meer verrichten. Een goeie prestatie tegen de Engelsen is noodzakelijk om de sfeer rond de nationale ploeg hoog te houden richting EK.

Achteraan kiest hij zo goed als zeker voor het duo Debast-Vertonghen. Dat is de eerste keer dat ze onder de nieuwe bondscoach samen aan de aftrap zullen staan. Maar intussen hebben ze automatismen gekweekt bij Anderlecht en is het toch geen overbodige luxe om dat te testen voor het EK.

Debast is voetballend sterker dan Faes. Die heeft dan weer meer ervaring. Het is een afweging die de bondscoach zal moeten maken, maar daarvoor wil hij ze dus eerst samen aan het werk zien.

De rest van de ploeg laat zich makkelijik raden. Vooraan zal het trio Doku-Lukaku-Lukebakio staan. Trossard krijgt dan weer de kans om zich te bewijzen als vervanger van De Bruyne. Achter hem staat dan het duo Onana-Mangala.

Theate neemt zijn plaats als linksachter weer in. Enkel op de rechtsachter is het de vraag of Tedesco nog eens Meunier wil testen of toch Castagne zet.

Vermoedelijke opstelling: Sels, Castagne-Debast-Vertonghen-Theate, Onana-Mangala-Trossard, Doku-Lukaku-Lukebakio