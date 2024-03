📷 Waarom de wedstrijdshirts van België én Engeland een hoofdrol spelen in de interland van vanavond

De Rode Duivels nemen het vanavond op tegen Engeland. Het mythische Wembley is het decor voor de vriendschappelijke interland. En de shirts van beide landen zullen een hoofdrol opeisen.

De Rode Duivels gebruiken het mythische Wembley als decor om de nieuwe shirts voor het eerst aan de wereld te tonen. Of beter gezegd: de shirts die gebaseerd zijn op Kuifje.

En het moet gezegd: de Belgische voetbalwereld kijkt uit naar de shirts. Het ontwerp is immers atypisch voor onze nationale elf. En zo'n bruine broek is zelfs héél atypisch in de voetbalwereld.

Maar niet alleen de shirts van de Rode Duivels staan vandaag in de spotlights. De Engelsen spelen in de eerste helft immers zonder spelersnamen op hun shirt. De reden hiervoor is al even opvallend. Dat kan VIA DEZE LINK worden nagelezen.

Diezelfde shirts van The Three Lions kregen overigens een pak kritiek na de voorstelling. Het kruis van St. George op de kraag is immers veelkleurig en niet rood. En daar kan chauvinistisch Engeland niét mee om.