Alweer een domper voor Standard: seizoen voorbij voor sleutelspeler

De problemen blijven zich maar opstapelen voor Standard. Nathan Ngoy had nog geen enkele minuut gespeeld in 2024 en dat zal ook de komende maanden niet gebeuren. Hij moet onder het mes, waardoor het meteen einde seizoen is voor de sterkhouder van de Rouches.

Het is al drie maanden geleden dat Nathan Ngoy vanwege zijn hamstringblessure aan de kant staat. De club heeft aangekondigd dat hij geopereerd moest worden. Ondanks een succesvolle operatie zal zijn revalidatie toch tussen drie en vier maanden duren, zo valt te lezen in het officiële bericht. Seizoen ten einde voor Nathan Ngoy Dit betekent dat hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. Ngoy zal zich voorbereiden om aan het begin van het volgende seizoen terug te keren. Voor zijn blessure had de 20-jarige verdediger zich gevestigd als een vaste waarde in de verdediging van de Rouches, met name door een cruciaal doelpunt te scoren in de overwinning tegen Anderlecht. Hij werd ook voor het eerst opgeroepen voor de Belgische U21 in november, tijdens de wedstrijd tegen Spanje.



⛑ ?????? ???? enkele maanden aan de kant ➡ https://t.co/lJn3jPzaLR ?



Prompt rétablissement, Nathan ! ?#RSCL pic.twitter.com/8lZdPhl17i — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 26, 2024