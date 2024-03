KV Oostende krijgt gigantisch goed nieuws vlak voor degradatieknaller tegen Seraing

KV Oostende neemt het dit weekend op in en tegen Seraing in een echte degradatiekraker. Beide ploegen willen graag ook volgend seizoen in de Challenger Pro League spelen en dan is elk punt van belang.

KV Oostende staat momenteel op een veertiende plaats met 25 punten, Seraing volgt op twee punten op de voorlaatste plaats. Het duel tussen beide ploegen zou dus wel eens primordiaal kunnen zijn in de strijd om het behoud. Bij de Kustboys kregen ze alvast goed nieuws op dinsdag. De Licentiecommissie heeft besloten dat er geen extra puntenaftrek zal komen voor de Oostendenaren. Daardoor blijven ze volop meestrijden in de strijd tegen degradatie. © photonews "De Licentiecommissie van de KBVB boog zich vandaag over het dossier van KV Oostende. Zoals we al meldden, werden de achterstallige schulden aan BTW, RSZ en transfers betaald waardoor er ook werd geoordeeld dat er geen verdere puntenaftrek volgt", aldus Oostende op haar webstek. Alle focus op de grasmat en het treffen met Seraing Voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck is opgelucht met de uitspraak: “We waren er redelijk gerust op omdat de gevraagde betalingen werden gedaan. Toch hadden we de definitieve uitspraak al vorige week verwacht, waardoor het toch altijd nog afwachten is op het definitieve verdict." "We hoeven ons nu geen zorgen meer te maken over een extra puntenaftrek. Alle focus kan nu dus naar de grasmat en het belangrijke treffen tegen Seraing.” ℹ️ De Licentiecommissie van de KBVB oordeelde vandaag dat er 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐟𝐭𝐫𝐞𝐤 volgt.



💬 Werner Van Oosterwyck: “Alle focus kan nu dus naar het belangrijke treffen tegen Seraing.”



🔗 ℹ️ De Licentiecommissie van de KBVB oordeelde vandaag dat er 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐟𝐭𝐫𝐞𝐤 volgt.💬 Werner Van Oosterwyck: “Alle focus kan nu dus naar het belangrijke treffen tegen Seraing.” #OaltiedOstende https://t.co/oN85Yb6Z0x | 💚❤️💛 pic.twitter.com/cLlwLfemYU KV Oostende (@kvoostende) March 26, 2024