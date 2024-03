Moet plan C uit de kast gehaald worden? 'Bayern München zoekt nieuwe coach, maar botst op héél groot probleem'

Bayern München is volop op zoek naar een nieuwe coach. De Duitse grootmacht neemt na het seizoen afscheid van Thomas Tüchel. Er zijn nog twee kandidaten in de running om het roer over te nemen.

De gedroomde kandidaat van Bayern München is Xabi Alonso. De voormalige middenvelder van Der Rekordmeister was altijd al geliefd in Beieren en is zelf ook gecharmeerd door de interesse van zijn voormalige werkgever.

Alonso is overigens bezig aan een heus stukje geschiedschrijving door Bayer 04 Leverkusen richting de titel te loodsen. En dat is meteen het probleem. De Spanjaard heeft nog een contract tot medio 2026 bij Die Werkself.

Allgemeine Zeitung weet dat Leverkusen wil meewerken aan een transfer van de succestrainer, maar in dat geval moet er héél wat boter in de vispan worden gedaan. Lang verhaal in 't kort: Bayern zal achttien miljoen euro moeten ophoesten om Alonso naar München te krijgen.

Der Rekordmeister heeft overigens een alternatief in de schuif liggen. De voorbije weken werd onderhandeld met Roberto De Zerbi. De huidige coach van Brighton & Hove Albion wil eveneens een nieuwe stap zetten in zijn carrière. Een verhuis naar Real Madrid ging alvast niet door.

Wie wordt de nieuwe coach van Bayern München?

Reden: de afkoopsom. In tegenstelling tot Alonso heeft De Zerbi wél zo'n afkoopsom in zijn contract - ook die overeenkomst loopt tot medio 2026 - staan. En ook hier wordt het een duur grapje. Voor minder dan veertien miljoen euro mag ook die piste opgeborgen worden. Plan C dan maar?