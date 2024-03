Stevige sneer vanuit Engeland naar Romelu Lukaku

Er wordt ook in Engeland opnieuw reikhalzend uitgekeken naar de interland tegen de Rode Duivels. Met mogelijk Romelu Lukaku alweer in een glansrol voor de Belgen? De goalgetter en topschutter aller tijden krijgt wel de nodige kritiek te verwerken.

Henry Winter heeft zich in de Britse pers wat laatdunkend uitgelaten over de Rode Duivel. "Hij is al drie of vier jaar geen wereldklasse meer", aldus de Chief Football Writer van de kwaliteitskrant The Times tegenover Sporza.

"De doelpuntenproductie van Lukaku bij de Rode Duivels is buitengewoon. Veel mensen schatten zijn cijfers niet genoeg naar waarde. Hier in Engeland onthouden ze vooral zijn Champions League-finale met Inter tegen Manchester City", aldus Winter.

© photonews

Maar dus geen wereldklasse meer? "Hij heeft pech gehad. Lukaku zat vaak bij de foute club op het verkeerde moment. Lukaku is echt iemand die een coach nodig heeft die hem begrijpt als mens. Want het is een wereldgast."

Veel respect van Winter voor Rode Duivels

"Naast een goede spits vind ik hem een indrukwekkend rolmodel voor diversiteit en de strijd tegen racisme", is Winter lyrisch over de andere capaciteiten die Big Rom zo typeren.

"Nee, mijn respect - en dat van vele andere Engelsen - is groot voor jullie", aldus de vooraanstaande Britse journalist. Benieuwd wat het dinsdagavond op Wembley zal worden - en op het EK 2024 in Duitsland.