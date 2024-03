Bart Nieuwkoop doet opmerkelijke uitspraak en zegt opgelucht te zijn door vertrek bij Union

Bart Nieuwkoop heeft bij Union de mooiste momenten uit zijn carrière meegemaakt. Toch kwam het als een verlossing toen Feyenoord hem een voorstel deed.

In zijn twee jaar bij Union heeft Nieuwkoop zijn carrière weer helemaal gelanceerd. HIj kwam toe als vrije spelers bij de promovendus uit het Dudenpark en kon nadien weer door de grote poort terugkeren naar Feyenoord, de club die hem opleidde.

Hij heeft absoluut geen spijt van zijn terugkeer naar zijn thuisland, ook al is hij ondertussen zijn basisplaats al enkele weken kwijt. "Toen Feyenoord vorige zomer voor mij op tafel klopte, wist ik dat dit het ideale scenario was", zegt Nieuwkoop in Helden Magazine.

Nieuwkoop als een vis in het water bij Feyenoord

De rechterflankverdediger speelt open kaart over hoe hij zich als Union-speler nu echt voelde. "Op sportief vlak kende ik een schitterende passage in België, maar privé was het echt moeilijk. Ik houd er van om mijn naasten rond mij te hebben. Ik leef echt niet graag op mijn eentje."

Er was dus min of meer sprake van heimwee. "Hier in Rotterdam leef ik mijn normaal leven. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik ooit nog naar het buitenland zou gaan. Ik weet dat dat gek klinkt uit de mond van een voetballer, maar dat is echt wat ik denk."

Voetballers blijven ook nog altijd mensen en zijn zeker geen robotten. Dat benadrukt het verhaal van Bart Nieuwkoop nogmaals.