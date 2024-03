Mo Messoudi weet als geen ander wat degradatiestress betekent en geeft Kortrijk-trainer enkele niet te versmaden tips

Bij de ploegen in de play-downs zal de degradatiestress weer toeslaan. KV Kortrijk is daar ook bij, al hebben de Kerels wel het momentum aan hun zijde.

In een verleden moest Mo Messoudi in zijn Kortrijk-periode ook wel eens tegen de degradatie spelen. De ex-prof was één van de gasten bij Radio Djamel, de podcast van KVK. Hij beschrijft wat het juist doen met een groep als de resultaten lange tijd op zich laten wachten.

"Je begint krampachtiger te spelen. De trainer gaat dan ook een beetje zoeken en veel switchen. Dat switchen is dan juist ook het probleem, terwijl je juist automatismen nodig hebt. In moeilijke tijden moet je af en toe eens kunnen zeggen: we houden twee-drie weken hetzelfde systeem aan, hetzelfde profiel qua spelers aan."

Messoudi waarschuwt voor negativiteit

Op een gegeven moment dreigt de negativiteit de kop op te steken. "Als je dan naar beneden moet beginnen kijken, gaan er jongens meer en meer beginnen twijfelen. Het publiek begint wat te morren. Dan kom je in een bepaald moment in een negatieve spiraal."

Wat is dan de oplossing? "Het klinkt simpel, maar je moet zo snel mogelijk die overwinning behalen en dan ben je meestal terug vertrokken. Dan is het heel belangrijk dat een trainer toch het positieve probeert te onthouden. In plaats van tactisch veel te doen, moet je juist veel psychologisch bezig zijn om iedereen mee te krijgen."

Tips voor Kortrijk-coach

Goede tips waar huidig KVK-coach Freyr Alexandersson zeker mee aan de slag kan. Al heeft de IJslander het sinds zijn overname al voortreffelijk gedaan.