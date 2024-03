Opgepast, heren Rode Duivels! Analist maakt duidelijk dat lastigste EK-tegenstander voor België nu pas bekend is

De Rode Duivels kunnen rustig verder werken richting het WK, maar passen wel maar beter op voor onderschatting. Nu pas zijn alle tegenstanders uit de groepsfase bekend.

Het was al een tijdje bekend dat de Belgen zouden uitkomen tegen Slovakije en Roemenië. De laatste plek in de groep van de Duivels bleef nog open, tot dinsdagavond. Oekraïne heeft het laatste ticket gepakt voor die poule door in een play-off af te rekenen met IJsland (1-2).

Is Oekraïne nu in één klap ook onze lastigste tegenstander in de eerste ronde? "In principe wel", geeft Franky van der Elst in Sjotcast aan. "Die hadden er op het WK ook altijd moeten bij zijn, want die waren beter dan Wales. Ik heb die match moeten volgen voor Eleven DAZN toen."

Geen excuses voor Rode Duivels

Al kan de Oekraïense speelstijl de Belgen mogelijk wel liggen. "Dat is ook wel een ploeg die altijd wil voetballen." Sowieso zijn er geen excuses, zelfs al is Oekraïne een tikkeltje beter dan de andere landen die België treft in poule E.

"Normaal mag de groepsfase geen probleem zijn", onderstreept Van der Elst ook nog een keertje. België speelt op 26 juni tegen Oekraïne, op de derde en laatste speeldag van de groepsfase.