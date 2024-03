Refereeing Department voert grote wijziging door voor play-offs

Vrijdag gaan de play-offs van start. Het Professional Refereeing Department voert alvast enkele wijzigingen door.

Het Professional Refereeing Department van de Belgische voetbalbond stelde vandaag enkele nieuwigheden door in de arbitrage richting de play-offs.

Peter Willems, kersvers directeur van het Professional Refereeing Department, wil dat het succes van de uitstekende play-offs van vorig seizoen ook nu herhaald wordt.

“Die zijn bijzonder succesvol verlopen, dankzij specifieke wedstrijdvoorbereidingen, teamwork en een goeie fysieke paraatheid”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

VAR-teams voor Champions' Play-offs

Er wordt wel een grote wijziging doorgevoerd, zo liet de directeur nog weten. “Voor dit jaar wijzigen we het toewijzingssysteem. Niet meer één persoon, maar een team zal de beslissingen nemen.”

De refs krijgen ook een tactisch voetbalanalyserapport mee, zeg maar informatie over de ploegen die ze fluiten. “Zo moet een ref beter kunnen anticiperen. Daarnaast zullen onze vaste VAR-teams altijd samenwerken. Dat moet voor een betere communicatie onderling en met het terrein zorgen.”

Dat heeft zijn gevolgen voor de Europe Play-offs. “In Play-off II willen we kansen geven aan opkomende talenten en keren we terug naar een systeem van observatoren. We voelen immers aan dat niet iedereen de regels nog kent.”