🎥 De eerste sterke woorden van Rik De Mil in Charleroi: "Weet je hoe we uit deze situatie kunnen komen?!"

Rik De Mil werd onlangs aangesteld bij Sporting Charleroi om Felice Mazzù te vervangen. Zijn missie is eenvoudig: de club in de Jupiler Pro League houden.

Rik De Mil is naar Charleroi gekomen om redding te brengen. Nadat hij KVC Westerlo redde en voor een ticket in de Europe Play-offs zorgde, mag hij er nu voor zorgen dat Charleroi niet naar 1B zakt.

De Mil kwam deze week aan in Charleroi. Hij sprak zijn spelers al toe en het werd snel duidelijk dat hij een krachtige boodschap wilde overbrengen.

"Het belangrijkste voor mij is dat we als een familie zijn. De tweede zaak is dat we heel hard moeten werken. Elke training moet als een bekerfinale zijn! Het laatste dat jullie moeten weten: ik geloof in discipline. Als je ergens moet zijn, moet je er zijn", vertelde hij in een filmpje op sociale media.

"Je moet van hard werken genieten. Soms zit je in vervelende situaties in het leven. Weet je wat je moet doen om eruit te komen? Je moet de situatie aanvallen! Als we er samen voor gaan, zullen we eruit komen!"