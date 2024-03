Als de UEFA zijn regels aanpast, zouden deze Rode Duivels daar heel gelukkig van kunnen worden

Verschillende landen willen dat UEFA de selecties met 26 spelers behoudt voor het EK. Dit zou wat dilemma's voor Domenico Tedesco kunnen voorkomen.

Anders dan Euro 2021, dat volgde op (of zelfs tegelijkertijd plaatsvond met) de coronavirusepidemie, en de Wereldbeker 2022 die de overstap naar 26 bevestigde, zou Euro 2024 terug moeten keren naar de pre-Covid gebruiken. Dit betekent weer een groep van 23 spelers.

Maar Gareth Southgate, geïnterviewd door de Daily Mail, heeft bevestigd dat verschillende federaties de UEFA zouden aanspreken over dit onderwerp. Er zou gepleit worden om de selecties van 26 spelers te behouden.

De vraag luidt dus: wie zijn de Rode Duivels die, in geval van uitbreiding naar 26 spelers, een zucht van opluchting zouden kunnen slaken?

Arnaud Bodart

Als de UEFA vasthoudt aan de groep van 26 voor Euro 2024, is het bijna zeker dat Tedesco met vier doelmannen naar Duitsland zal trekken. En die vierde doelman wordt naar alle waarschijnlijkheid dan Arnaud Bodart. Natuurlijk zou Tedesco ook 4 keepers kunnen selecteren in geval van een "beperkte" groep van 23 spelers, maar dat is minder zeker.

Koni De Winter

Heeft Koni De Winter tegen Ierland genoeg kunnen overtuigen? Misschien. Zijn wedstrijd in Dublin was niet slecht. Maar zoals geweten, zou de bondscoach eerder een extra aanvallende speler willen meenemen om over wapens te beschikken, zelfs als dit voor speciale opties achterin kan zorgen (zoals Onana als centrale verdediger tegen Ierland).

© photonews

Als hij 26 spelers tot zijn beschikking heeft, hoeft Tedesco deze moeilijke keuze niet te maken. De Winter, die achter Vertonghen, Faes en Debast in de hiërarchie staat, zou dan vrijwel zeker deel uitmaken van de 26.

Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren kon echter niet overtuigen tegen Ierland. Gezien de felle concurrentie op het middenveld (Onana, Mangala, Vranckx en Tielemans zijn zeker van hun plaats, net als De Ketelaere iets hoger en De Bruyne als hij fit is), zou Vermeeren het EK kunnen missen, vooral als hij bij Atlético Madrid niet meer speeltijd krijgt.

© photonews

In geval van uitbreiding naar 26 spelers voor Euro 2024, zou Arthur Vermeeren een van de mogelijke gelukkigen zijn.

Michy Batshuayi

Velen vragen zich af of Michy Batshuayi aanwezig zal zijn op het EK. Domenico Tedesco heeft wel geprobeerd om met twee aanvallers te spelen, maar het resultaat was altijd op zijn best matig, en vaak zelfs ronduit slecht. Loïs Openda is de officiële back-up van Lukaku en Charles De Ketelaere (bijna zeker van een selectie) kan spelen als spits indien nodig.

© photonews

Maar zoals eerder vermeld: Tedesco experimenteert ook achterin om te zien of hij een verdediger kan missen, misschien om een extra aanvaller mee te nemen. Deze aanvaller zou dan Batshuayi zijn.