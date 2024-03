Analist zet druk op Anderlecht: "Winst of ze zullen hard moeten werken voor de tweede plaats"

Anderlecht begint de Champions' Play-offs met een wedstrijd tegen Antwerp. The Great Old liet de afgelopen weken ook al mooie dingen zien en voor analist Philippe Albert zal het er meteen 'boenk' op moeten zijn.

Anderlecht zit al zeven jaar zonder titel en dat is al van de jaren 70 geleden. "De spelers realiseren zich dit, ze weten dat ze vanaf het begin van de play-offs aanwezig moeten zijn", zegt hij bij Sudpresse.

Anderlecht moet uiteraard ook achter zich kijken. "Want als je begint met een nederlaag tegen Antwerp en Club Brugge verslaat Cercle Brugge, wat zeer waarschijnlijk is, zul je hard moeten werken voor de tweede plaats."

Zelfs al ging Riemer een paar keer de mist in

Albert ziet wel positieve dingen nadat Anderlecht vorig seizoen pas elfde eindigde. "We moeten ook het werk van de staf, het management en de spelers erkennen. Als je een seizoen doormaakt zoals zij vorig seizoen hebben meegemaakt, is herstellen van zo'n schipbreuk nooit gemakkelijk als je een professional bent."

"Ze werkten allemaal naar hetzelfde doel. Zelfs al ging Riemer op één of twee momenten de mist in, moeten we zijn werk toch benadrukken. Of je hem nu wel of niet leuk vindt, sportief en voetballend beoordeeld heeft Anderlecht een geweldig seizoen gehad dat kan eindigen met niets of in triomf."

Albert vindt dan ook niet dat ze voorliggen op schema. "Nee, Anderlecht is waar het moet zijn, het blijft nog lang de meest succesvolle club van het land. Wat er de laatste jaren is gebeurd, moest zo snel mogelijk worden vergeten en op een goede basis opnieuw beginnen. Dat is wat er dit seizoen is gebeurd."