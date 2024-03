Antwerp krijgt flinke domper te verwerken voor topper tegen Anderlecht

De Champions' Play-offs zullen zaterdag starten. Antwerp en Anderlecht nemen het dan tegen elkaar op in het Lotto Park.

Na het reguliere seizoen is het nu weer tijd voor de play-offs. Iedere wedstrijd is nu enorm belangrijk, maar vooral die eerste zal al een grote impact hebben. De start mag niet gemist worden.

Anderlecht-Antwerp wordt dan meteen een heel erg leuke wedstrijd. Paars-wit doet mee voor de titel en wil die koste wat het kost ook winnen. The Great Old zal dan weer zijn best doen om nog een Europees ticket te bemachtigen.

Maar Mark Van Bommel kwam vrijdag al met behoorlijk slecht nieuws. Mandela Keita zal de wedstrijd tegen Anderlecht missen. Hij heeft nog steeds last van de enkel.

Hij liep die blessure op bij STVV eerder deze maand. Keita ontbrak ook bij de selectie voor de wedstrijden tegen KV Kortrijk en Union SG.

Eerder dit seizoen miste de 21-jarige Rode Duivel ook al vier competitiewedstrijden wegens een knieblessure. Hij speelde dit seizoen al 21 wedstrijd in de JPL waarin hij twee assists kon geven.