🎥 Beerschot doet goede zaak voor de titelstrijd in de Challenger Pro League, al komt het heel goed weg

Op vier speeldagen van het einde in de Challenger Pro League boekte Beerschot een belangrijke overwinning tegen Jong Genk. Club NXT ging onderuit tegen Dender.

Beerschot moest winnen om op titelkoers te blijven en deed dat ook tegen Jong Genk. De thuisploeg won met het kleinste verschil (1-0) door een doelpunt vlak voor rust, gescoord door Marco Weymans.

In de laatste minuut van de extra tijd werd een doelpunt van Jong Genk afgekeurd voor buitenspel. "Dit kan toch niet", klonk het bij de commentator op Eleven. Waarom het doelpunt afgekeurd werd, was niet echt duidelijk. "Het feest gaat niet door voor de Genkies. Dit is geen buitenspel!" De afwezigheid van de VAR hielp Beerschot aan de drie punten.

De competitieleider houdt zo vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Lommel, dat dit weekend wel nog speelt op bezoek bij Patro Eisden. Die wedstrijd staat zondag ingepland.

In de rangschikking van de Challenger Pro League wordt Lommel voorlopig bijgebeend door Dender. De ploeg van Timmy Simons haalde het met 0-1 van Club NXT. Jordy Soladio zorgde even voor de rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De beloften van Club Brugge werden voor het eerst gecoacht door Robin Veldman, die ex-coach van Anderlecht die Nicky Hayen moet vervangen voor de rest van het seizoen nu die na het ontslag van Ronny Deila doorgeschoven werd naar de A-ploeg.

Deinze en Zulte Waregem, de twee ploegen die naast Beerschot (53), Lommel (48), Dender (48) en Patro Eisden (44) voorlopig in de top zes staan, spelen zaterdagavond tegen elkaar. Essevee (43) telt drie punten minder dan Deinze (46).