Dit is de belangrijkste verandering die Nicky Hayen zal doorvoeren: Vanaken krijgt andere compagnons

Als u denkt dat Nicky Hayen straks met een heel andere basiself aan de aftrap zal verschijnen dan Deila komt u waarschijnlijk bedrogen uit. De coach ad interim wil gewoon dat de details anders zijn. Niet meer inzakken dus. Daarom zal de belangrijkste wijziging vooral op het middenveld gebeuren.

Hans Vanaken is natuurlijk een certitude op dat middenveld. De veteraan van vele oorlogen gaat onder Hayen de vrijheid krijgen om te lopen waar hij wil. Hij moet het spel dirigeren en heeft daar ook de kwaliteiten voor. Het is rond hem dat Hayen verandering wil zien.

Onyedika zo goed als zeker

Als Vanaken bijvoorbeeld inzakt om de bal te komen ophalen voor de verdediging is het niet de bedoeling dat 'de zes' en 'de acht' daar ook staan. In balbezit moeten die doorschuiven naar een hogere positie en liefst een run in diepte maken zodanig dat Vanaken meerdere opties heeft en de tegenstander keuzes moet maken.

Daarom is het al zo goed als zeker dat Raphael Onyedika het vertrouwen zal krijgen. Na de winterstop en zijn periode bij de nationale ploeg schoof Deila hem veelal aan de kant voor Balanta, Nielsen of Vetlesen.

Het zou in ieder geval een slimme zet zijn, want het bestuur was ook al niet tevreden dat de 22-jarige Nigeriaan die nog veel geld kan opleveren zo weinig gebruikt werd. De derde plaats op het middenveld is moeilijker.

Nielsen of Vetlesen?

Er valt te horen dat Hayen het heeft voor Casper Nielsen aangezien de Deen het potentieel heeft om heel veel ruimte te bestrijken. Die vond ook dat hij veelal verkeerd gebruikt werd onder Deila omdat hij te statisch moest spelen.

Het systeem zal hetzelfde blijven, de invuling ervan zal gewoon verschillen. Hayen wil meer positiewissels zien, ook van zijn aanvallers. Net als iedereen zag Hayen dat Club te voorspelbaar geworden op aanvallend vlak.

Te weinig mensen die in de box kwamen ook. Aangezien hij dominant wil spelen, wil hij zijn middenveld hoog zetten. Mogelijk moet Hugo Vetlesen daar dus de prijs voor betalen.