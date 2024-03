Jean Kindermans moet jeugdwerking Antwerp naar "Europees topniveau" brengen: "Antwerp mag blij zijn"

Zal hij zaterdagavond nog eens in het Lotto Park te zien zijn? Jean Kindermans is na zijn veelbesproken overstap naar Antwerp al hard aan het werk om zich een beeld te scheppen van wat er moet gebeuren bij de jeugdwerking van The Great Old. Hij wil er hetzelfde bewerkstelligen als bij Anderlecht.

De jeugdacademie van Anderlecht is een begrip geworden onder Kindermans. Dat hopen ze bij Antwerp ook te bewerkstelligen nu ze met Arthur Vermeeren hun eerste toptalent zagen doorbreken. Al zal dat tijd vragen. “De eerste vijf jaar bij Anderlecht was het vooral hard werken voor weinig direct resultaat”, zegt Kevin Vermeulen, zijn rechterhand. “Pas toen Lukaku als een komeet de lucht inschoot, kwam alles in een stroomversnelling en werd de doorstroming structureel." "Lukaku van '93, Praet van '94, Dendoncker van '95, en ga zo maar door. Jean heeft niet voor niks voor vijf jaar bij Antwerp getekend. Ik ben zeker dat de club op lange termijn enorme vruchten zal plukken van zijn werk." Er is wel wat mogelijk qua potentieel in de op een na grootste metropool Kindermans moet structuur brengen in wat een academie met heel veel potentieel is. "Hij slaagt er ook in om in een emotioneel wereldje met opportunistische makelaars en gekke ouders constructief met iedereen om te gaan. Bovendien is er qua talent wel wat mogelijk in de op een na grootste metropool van België.” Kindermans moet net zoals bij Anderlecht proberen om de grootste talenten aan boord te houden in plaats van te kiezen voor het buitenland. "Het gaat tijd vergen, maar Jean heeft al bewezen dat hij een academie naar een Europees topniveau kan brengen. Als dit de last dance van zijn carrière wordt, mag Antwerp daar erg blij mee zijn.”





