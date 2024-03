Kan Zeno Debast straks een mooie transfer versieren? 'Verschillende clubs uit Premier League willen goudhaantje van Anderlecht'

Anderlecht kan voor een drukke zomer komen te staan. De toekomst van een aantal spelers lijkt nog redelijk onzeker.

Vooral achteraan wordt het nog even afwachten wat er zal gebeuren. Jan Vertonghen ziet zijn contract aan het einde van dit seizoen aflopen bij paars-wit.

Er wordt wel gepraat over een contractverlenging, maar nog niets is zeker. Ook de toekomst van Zeno Debast is nog onzeker. De jonge Rode Duivel zou wel eens een mooie transfer kunnen versieren.

Volgens transferexpert Ekrem Konur zou hij op het lijstje staan van een aantal Premier League-clubs. Newcastle United, Tottenham en West Ham zouden hun oog hebben laten vallen op de verdediger.

Het jeugdproduct van Anderlecht wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n 15 miljoen euro. Er zal dus wel een goed bod op tafel moeten komen.

Debast speelde 87 wedstrijden voor paars-wit waarin hij nog niet kon scoren en één assist gaf. Hij verzamelde ook al zes caps bij de Rode Duivels.