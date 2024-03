Karel Geraerts laat zich uit over Club Brugge-geruchten op persconferentie: "Ik vind het normaal"

Uiteraard zijn de geruchten over de interesse van Club Brugge in Karel Geraerts ook al tot in Gelsenkirchen doorgesijpeld. Net voor de ultrabelangrijke match tegen Karlsruher SC kreeg Geraerts er dan ook vragen over van de Duitse pers op zijn persconferentie.

Geraerts wordt genoemd als de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen trainer te worden bij Club. Hij heeft wel nog een contract voor twee jaar bij Schalke 04, maar helemaal tevreden zijn ze daar niet. De club verkeert volgens de Duitse pers dan ook in chaos. De afgelopen weken zijn er heel wat werknemers op belangrijke posities ontslagen. En ook Geraerts staat dus ter discussie omwille van de 14de plaats in de tweede Bundesliga. "Voor Schalke was ik vier jaar actief in de Belgische coachingswereld en heb daar uitstekend werk verricht. Brugge is momenteel op zoek naar een coach en voor mij is het normaal dat ze ook aan mijn naam denken," zo sprak hij over het onderwerp. Echter, hijzelf is "volledig gefocust op Schalke," zoals hij verzekerde. Hij merkte op dat hij al ongeveer een jaar geleden als kandidaat werd beschouwd bij FC Brugge, toen hij nog werkte bij Union Saint-Gilloise. Dat ze daar uiteindelijk voor Ronny Deila kozen, deed ook wel pijn. Desalniettemin wees Geraerts het gerucht niet duidelijk af. Maar voorlopig is hij enkel bezig om het seizoen rustig af te sluiten door de redding te bewerkstelligen. "En dan zullen we samen de uitgangspositie bespreken", liet hij nog weten.