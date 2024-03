Bart Goor opnieuw langs de zijlijn bij Westerlo: "Zo proberen we iedereen scherp te houden"

Westerlo opent zondag de Europe Play-offs tegen STVV. Bart Goor heeft ondertussen de sportieve leiding, nadat Rik De Mil ontslagen werd na de salonremise tegen KRC Genk.

De gebeurtenissen in de slotminuten tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen KRC Genk bleven Westerlo de voorbije weken achtervolgen. “Het is een hectische periode geweest”, geeft interim-trainer Bart Goor toe aan Gazet van Antwerpen.

“Eerst was er nog de ontlading voor de redding. Daarna heeft iedereen zijn mening gevormd over die wedstrijd en alles wat errond is gebeurd. Die periode heeft zeker een impact gehad op de spelersgroep.”

De spelersgroep moet dit naast zich neerleggen, want het terugdraaien is niet meer mogelijk. De focus gaat volgens Goor nu volledig naar de tien wedstrijden in de Europe Play-offs.

“Zonder al te veel druk willen we er tien mooie wedstrijden van maken en zo veel mogelijk punten pakken. Ik heb toch het gevoel dat de groep er wel zin in heeft. Het laatste wat we mogen doen, is deze wedstrijden beschouwen als iets dat móét.”

Gemotiveerd blijven

Het wordt geen gemakkelijke opdracht om de spelersgroep gemotiveerd te houden als er geen specifiek doel is. Goor hoopt dan ook snel punten te pakken, waardoor het iets gemakkelijker zou moeten worden.

“Anders dreigen het nog twee heel lange maanden te worden. Dat moet onze eerste motivatie worden. Door tussendoor wat spelelementen in de training te verwerken, zullen we proberen iedereen scherp te houden.”