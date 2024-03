Brian Riemer komt met stevige bekentenis over Maxime Dupé

RSC Anderlecht trok Kasper Schmeichel dit seizoen aan. Daarop kwam ontzettend veel kritiek, maar Brian Riemer doet nu een stevige bekentenis in dat dossier.

Toen RSC Anderlecht Kasper Schmeichel als doelman binnenhaalde werd overal gezegd dat dit een overbodige transfer was. Maxime Dupé deed het heel erg goed bij paarswit, maar uiteindelijk moest hij toch plaats ruimen en is hij zelfs al vertrokken bij Anderlecht.

“Kijk, ik heb nooit getwijfeld aan de keeperskwaliteiten van Maxime Dupé, maar zijn voetballend vermogen was te beperkt”, vertelt trainer Brian Riemer van RSC Anderlecht aan Het Nieuwsblad over het keepersdossier.

Riemer vroeg zelf om nieuwe keeper bij RSC Anderlecht

De Deense coach doet dan ook een stevige bekentenis. “Al na enkele duels besprak ik het met Jesper (Fredberg, red). Onder druk dreigden we in de problemen te komen in het samenspel. Dat was de sleutel om Schmeichel te halen. Hij is bij de beste in België.”

Al is hij soms wel wat te zelfzeker, zoals tegen Eupen nog te zien was. ““Klopt. Kasper doet dat graag omdat hij sterk is met de bal aan de voet. Zo wil hij tegenstanders uit hun tent lokken om de aanval op te zetten. Ik sprak hem daarop aan: Drijf het niet te ver.”