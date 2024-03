PSV ziet uniek record door de neus geboord worden ondanks doelpunt Bakayoko: "Waren arrogant en hautain"

Het leek bij Nieuwjaar al vast te staan wie de Eredivisie zou winnen. Met 48/48 prijkte PSV bovenaan het klassement. Maar hoe langer de reeks duurt, des te dichter het eerste puntenverlies komt.

Na Nieuwjaar speelde PSV 1-1 gelijk tegen Utrecht waardoor een heel seizoen winnen al zeker niet meer zou lukken. Daarna werd er ook nog gelijkgespeeld tegen Ajax en Feyenoord.

NEC doet dromen vervagen

Geen probleem, een ongeslagen seizoen is nog steeds lekker, toch? Dat zou je denken maar ook dat is sinds vandaag niet meer mogelijk. PSV werd namelijk verrast door NEC Nijmegen. Ondanks een voorsprong dankzij Bakayoko ging NEC met 3-1 op en over PSV.

PSV-trainer Peter Bosz wond er achteraf dan ook geen doekjes om: "Ik heb mijn ploeg nog niet zo gezien. We waren bij vlagen hautain en bijna arrogant. Dat had ik tijdens de rust al aangegeven. Op deze manier zullen we niet bovenaan blijven staan", was hij streng.

Een eerste nederlaag dus voor PSV , ondanks 66% balbezit en 27 schoten (waarvan 6 tussen de palen). En zo zit de ongeslagen reeks erop na 27 speeldagen. PSV heeft momenteel 10 punten meer dan Feyenoord maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Ajax en Union

Het toont hoe moeilijk het is om een gans seizoen ongeslagen te blijven. De laatste keer dat dat gebeurde in Nederland was Ajax in het seizoen 1994-1995. Ze wonnen dat jaar ook de Champions League zonder nederlaag. In België moeten we daarvoor teruggaan naar 1934 toen Union het flikte.